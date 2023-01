Felix senza esagerare: idolatrato sui social, ora cerca il riscatto a Roma

Dagli insulti ai complimenti. Basta poco (o forse tanto) ai tifosi della Roma per tornare a innamorarsi. Ditelo ad Felix Afena Gyan, l’eroe per caso di un martedì qualsiasi. L’ex fresco di cessione a titolo definitivo che ha eliminato il Napoli con il gol del pareggio a due minuti dallo scadere e il rigore decisivo permettendo alla Roma di giocarsi l’accesso alle semifinali di coppa Italia non al Maradona contro la capolista ma in casa contro il fanalino di coda Cremonese. E quindi contro lo stesso Felix idolatrato un anno fa dopo la doppietta al Genoa e bersagliato in estate per un mercato che non si sbloccava e per l’incidente con Wijnaldum. Sulla bacheca dell’attaccante ghanese sono comparsi cuori giallorossi e battute più o meno simpatiche. E chissà che lo stesso Mourinho non lo abbia chiamato per complimentarsi, in fondo è stato proprio lo Special One a farlo conoscere al grande calcio. Ma forse meglio non esagerare con i complimenti. Il primo febbraio all’Olimpico la sua Cremonese vorrà continuare a stupire e Afena vorrà farsi rimpiangere. Fin qui la sua stagione è stata deludente (zero reti e 9 presenze), ma l’arrivo di Ballardini sembra averlo rigenerato. Speriamo non troppo.