Afena-Gyan: “Mourinho crede in me, il debutto è un’emozione inspiegabile”

Il giovane esordiente ghanese ai microfoni: "Ringrazio tutti per il supporto"

"Ringrazio tutti alla Roma per le opportunità che mi stanno dando. Sono molto felice. Mourinho crede in me, per questo mi ha mandato in campo. Devo continuare a lavorare duro e avere una mentalità forte, per poter aiutare la squadra. Sin dal primo giorno di allenamento sto imparando dai compagni e ascolto quello che dice il tecnico. Mi concentro su ciò che mi dice il tecnico"