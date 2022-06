Felix e Calafiori si allenano in vista della prossima stagione

Felix si sta allenando in vista della prossima stagione. L'attaccante della Roma, infatti, ha pubblicato su Twitter una raccolta di foto mentre svolge degli esercizi con questa didascalia: "Training, next season". Stesso discorso anche per Calafiori. Il terzino ha pubblicato tra le sue storie Instagram l'allenamento che sta facendo per prepararsi per il prossimo campionato. Entrambi i giocatori sono in attesa di capire se rimarranno nella Capitale, se verranno girati in prestito altrove o ceduti a titolo definitivo.