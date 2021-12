Coppa d’Africa, il Ghana convoca Felix: l’attaccante potrebbe rifiutare

Felix è stato inserito nella lista dei pre convocati per la Coppa d'Africa dal Ghana ma potrebbe rifiutare la chiamata come già fatto in passato

Il Ghana ha diramato la lista dei 30 preconvocati dal C.T. Milovan Rajevac, per la prossima Coppa d'Africa. Nell'elenco spicca il nome di Felix Afena Gyan, unico giocatore della Serie A presente. Da questa lista dovranno essere sottratti due nomi e uno sembra proprio essere quello del giovane giallorosso. Già in estate, Felix aveva rifiutato la convocazione per le qualificazioni mondiali con la sua Nazionale, e il suo entourage starebbe spingendo per fare altrettanto con la Coppa d'Africa, permettendo al ragazzo di non perdere terreno nel club e di crescere di conseguenza. Dal canto suo il C.T. Rajevac, spera di averlo a disposizione per il torneo dopo aver visto tutte le sue qualità con la maglia giallorossa.