Felix Afena-Gyan, la rinuncia al Ghana e Mourinho: alla Roma è nata una stella

L'esterno cambia la partita contro il Genoa: merito anche del "no" alla Nazionale

La rinuncia alla Nazionale, l'ingresso in campo (preferito a Zaniolo), i due gol incredibili, il bacio allo stemma e l'abbraccio con Mourinho dopo il primo e con tutta la squadra dopo il secondo. La serata di Felix Afena Gyan è tutta qui, concentrata in una settimana e in una manciata di minuti che gli possono cambiare la carriera. Il Ghana lo aveva chiamato, lui ha preferito rinunciare (per ora) ed è rimasto a Trigoria dove ha continuato a crescere sotto l'ala dello Special One. Che infatti stasera contro il Genoa lo ha preferito a Zaniolo per sbloccare lo 0-0. E lui lo ha ringraziato con tre punti che però pesano il doppio.