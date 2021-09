Felipe Anderson: “Derby partita speciale, bravo Immobile sull’1-0”

L'attaccante brasiliano: "Contento di essere tornato a segnare nel derby"

Sarri ti ha fatto grandi complimenti. Che ne pensi? Lo stimavo come allenatore prima, quando ho visto che era venuto qui e io ho avuto la possibilità di tornare non ci ho pensato molto, volevo far parte del progetto. È una motivazione grande, mi piace come gestisce il gruppo e sentire che lui pensa questo di me è molto importante, mi fa sentire con fiducia. Ora dobbiamo lavorare e riprendere la forma per restare sempre dentro la partita per novanta minuti.