Felicità Ibanez, il difensore annuncia l’arrivo del primo figlio: “Ora so com’è il vero amore” – FOTO

Roger Ibanez ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio. Il difensore della Roma, arrivato nella capitale lo scorso gennaio, ha comunicato la gravidanza della fidanzata Bruna con un lungo post su Instagram: “Chi ha detto che 1+1 non fa 3? Sei arrivato nella nostra vita dal nulla, ma con i tuoi tempi. Oggi capisco cosa significa provare il vero amore. Quando ho saputo che sarei diventato un padre confesso che ero un po’ spaventato, non sapevo come reagire. Ma col passare dei giorni mi sono reso conto di quanto sia meraviglioso, sapere che sto costruendo una famiglia accanto a una persona incredibile che mi sostiene ogni giorno. Ci stiamo ancora abituando, ogni giorno impariamo qualcosa, ma sono sicuro che faremo bene”. I due sono già arrivati alla quindicesima settimana. Se tutto andrà bene, il piccolo (o piccola) Ibanez nascerà il prossimo gennaio. Roger spera che sia a Roma, dove sta conquistando la fiducia di Fonseca e dove spera di poter restare a lungo.