Febbre da Roma: sold-out vicino per l’amichevole contro l’Olympiakos

Solo poche centinaia di biglietti rimasti per vedere dal vivo i giallorossi di mister Daniele De Rossi

Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato ma i tifosi della Roma stanno già dimostrando la loro voglia di tornare a sostenere la squadra. Ne è una prova il dato relativo all'amichevole contro l'Olimpiakos che si terrà il 3 agosto presso lo stadio "Manlio Scopigno" di Rieti. Secondo quanto riportato da RietiLife, i biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi vanno verso l'esaurimento, con l'unica disponibilità che è rappresentata dalla Tribuna Ovest. Tuttavia, si prevede che anche questi posti verranno presto occupati. Dall'altra parte, non è stato acquistato nessun biglietto per il settore ospiti, dedicato ai tifosi dell'Olympiakos. Questo potrebbe essere dovuto a vari fattori, tra cui i problemi di ordine pubblico, la stagione estiva, o la percezione dell'amichevole come un incontro di minore importanza.