Fazio-Salernitana affare in discesa: la Roma favorirà la cessione

Si avvicina sempre di più alla conclusione l'affare che porterà Fazio alla Salernitana. Per la fumata bianca mancherebbero alcuni dettagli, ma secondo quanto fa sapere Sportitalia, la Roma è pronta a favorire in ogni modo la cessione. Qualche giorno fa anche Sabatini si era detto fiducioso sulla buona riuscita dell'operazione: "Verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente". L'argentino dunque è pronto a cambiare casacca dopo più di 5 anni in giallorosso per ritrovare con continuità il campo dopo lo scarso impiego di Fonseca e l'allontanamento di Mourinho.