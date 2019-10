Fazio: “Quest’anno gli arbitri stanno facendo danni. Partita giocata con cattiveria”

Niente da fare per la Roma: la partita di Europa League tra i giallorossi e il Borussia Moenchengladbach finisce 1-1 dopo un gol di Zaniolo e un rigore (inesistente) messo a segno da Stindl al 94′. Al termine del match, il difensore romanista Federico Fazio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

FAZIO A ROMA TV

Rigore inesistente.

L’abbiamo visto tutti che non era rigore. Anche gli avversari. L’arbitro lo sa, aveva il dubbio. Gli arbitri stanno facendo danni quest’anno quando vengono all’Olimpico. A Cagliari c’era il Var ma non è cambiato nulla, l’arbitro ce l’aveva a due metri di distanza ma ha sbagliato comunque.

Stavate gestendo bene il risultato.

Si, dal primo minuto abbiamo giocato con cattiveria e attitudine. Dispiace non esserci riusciti per l’arbitro. Adesso pensiamo a domenica che c’è una gara difficile qui in casa.