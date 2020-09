Federico Fazio assente nell’amichevole contro il Frosinone. L’argentino ha accusato una lieve distorsione alla caviglia e per questo motivo non è stato convocato da Fonseca per la sfida con i ciociari. Per quanto riguarda il mercato, la sua posizione a Trigoria resta in bilico. Il Cagliari sarebbe vicino ad acquistarlo per circa 3 milioni di euro. Una precisa richiesta di Di Francesco, che lo ha avuto nella capitale.