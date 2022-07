Fazio: “Bello iniziare il campionato contro la Roma. Per me è una gara particolare”

L'ex difensore giallorosso torna a parlare del suo ex club che affronterà alla prima giornata del nuovo campionato: "Sto bene, spero di giocare tutte le partite"

Federico Fazio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Lega Serie A, a poco meno di un mese dall'inizio del campionato. L'argentino è tornato anche a parlare della sua ex squadra, la Roma, che affronterà alla prima giornata della nuova stagione: “Sto bene, spero di giocare tutte le partite. Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi, per me sarà una gara particolare. Le sfide mi piacciono pertanto voglio raggiungere le 150 presenze. L’anno scorso era una sfida difficile salvare la Salernitana e alla fine ci siamo riusciti”