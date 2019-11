Favino: “Pastore mi esalta. Non si vedeva una Roma così solida da tempo”

Intercettato fuori dallo stadio dai microfoni di Roma TV, Pierfrancesco Favino esulta per la vittoria dei giallorossi contro il Napoli. L’attore italiano, conosciuto in tutto il mondo per varie partecipazioni a film di successo, ha espresso il suo pensiero. Queste le sue parole:

Grande vittoria della Roma.

Sì, finalmente vediamo una squadra che gioca a pallone e che lotta soprattutto. C’è la sensazione che ci sia una solidità di fondo che non si vedeva da tanto tempo.

Migliore in campo?

Oggi tutti bene, però vedere un Pastore così mi esalta.

Adesso l’Europa League.

Sì, andiamoci a prendere ciò che ci hanno tolto.