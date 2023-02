Faty scherza sul nuovo stadio della Roma: “Lo aspettiamo da 15 anni”

Ricardo Faty non dimentica Roma e i giallorossi. L'ex centrocampista francese riprende il caso "stadio" che, come ben sappiamo, da anni è argomento di grande dibattito nella capitale. Sui Twitter ha repostato un post dei canali ufficiali del club in lingua francese che parlava del record di un milione di presenze all'Olimpico. Il commento di Faty ironizza sulla lunga attesa del nuovo impianto che, salvo imprevisti, dovrebbe essere inaugurato nel 2027, anno del centenario della squadra. Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso: "Aspettiamo con impazienza il nuovo stadio... da 15 anni". Ricardo è stato un calciatore della Roma in due stagioni, la prima volta con Spalletti nel 2006, poi nel 2009.