Faty alla Reggina e la Roma si congratula. Il centrocampista: “Spero di incontrarvi in Coppa” – FOTO

La Calabria si tinge di giallorosso. Dopo l’acquisto di Menez da parte della Reggina, oggi è stato il giorno dell’ufficialità di un altro ex calciatore che ha vestito la maglia della Roma. Stiamo parlando di Faty e non poteva mancare l’in bocca al lupo sui social da parte del club capitolino. Pronta la risposta del centrocampista su Twitter che scrive: “Grazie a voi ! Spero di incontrarvi in coppa o ancora più in alto”. Chiaro il riferimento a una possibile scalata verso la Serie A.