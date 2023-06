Faticanti, in campo al Mondiale ma la testa a Budapest: “Chiedevo della Roma”

Deve essere proprio difficile non vedere una delle partite più importanti della tua squadra del cuore senza conoscerne il risultato. Giacomo Faticanti, capitano della Primavera Giallorossa e impegnato al Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana, questo problema se lo è posto durante la partita contro l'Inghilterra, giocata in contemporanea con la finale di Budapest tra Roma e Siviglia. Come raccontato alla "Gazzetta dello Sport", il giovane centrocampista mentre era sul terreno di gioco aveva la testa diretta al match di Europa League: "Al riscaldamento chiedevo di continuo quanto stavano, mi hanno detto dell'1-0 di Dybala ma poi toccava a noi giocare e mi è sfuggito il pareggio. A fine partita la prima cosa che ho chiesto è stato il risultato. Quando me l'hanno detto ci sono rimasto male, noi tutti in campo a festeggiare ma io lo facevo con un pizzico di amarezza". Nell'intervista, è stato toccato anche il tema dell'esordio con la maglia della Roma contro l'Helsinki ad ottobre: "Non me l'aspettavo, un'emozione che porterò sempre con me". Infine, un passaggio anche su un altro storico centrocampista che, però, ha scritto già la storia del club, Daniele De Rossi: "Abbiamo un bel rapporto, ci scriviamo spesso, mi dà consigli di campo, sento la sua fiducia, so che guarda tutte le mie partite e qualche volta ci capita di analizzarle"