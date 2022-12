Fast Forward, in arrivo la serie su Rakuten TV con Francesco Totti

Fast Forward, la nuova serie di Rakuten TV, sarà disponibile gratuitamente su una delle principali piattaforme di Video-On-Demand a partire dall'8 dicembre. Uno dei protagonisti è Francesco Totti. L'ex capitano della Roma interpreterà l'ambassador di DigitalBits. La serie coinvolge i più prestigiosi esperti nei loro campi, in un esclusivo viaggio in tutta Europa per visitare le aziende all’avanguardia in queste rivoluzioni tecnologiche. Ci saranno 5 episodi e permetteranno di scoprire come i progressi tecnologici emergenti influenzeranno la nostra vita quotidiana in futuro. Fast Forward renderà le questioni complesse accessibili e divertenti per un vasto pubblico, sfruttando animazioni creative e accattivanti filmati d'archivio.