Fase 2, Perrotta e Tonetto in bici. Totti scherza: “Andate piano” – FOTO

Ieri è iniziata ufficialmente la Fase 2. In questo periodo i parchi sono stati riaperti e si può fare attività motoria purché si mantenga il distanziamento di due metri. Rimangono invece chiuse le aree giochi per bambini. Inoltre si può andare in bici e allenarsi individualmente anche nei centri sportivi. Simone Perrotta e Max Tonetto non hanno aspettato molto per tornare a pedalare e questa mattina sono montati sopra alle loro biciclette per fare un giro sul lungomare. L’ex numero 20 giallorosso ha postato una foto sul proprio profilo Instagram ed è arrivato subito il commento divertito di Francesco Totti: “Andate piano“. Repentina la risposta di Perrotta: “Possiamo solo andare piano“.