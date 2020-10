Roma, l’emozione di Farelli: “Dedicato a chi mi è vicino in questo sogno” – FOTO

Dall’anonimato alla popolarità e alla grandissima ribalta della Serie A, tutto in poche ore e in pochi giorni. Parabola incredibile quella di Simone Farelli, nuovo portiere giallorosso tesserato a sorpresa dal club per chiudere il pacchetto degli estremi difensori dopo la partenza di Olsen. Farelli ha voluto esprimere su Instagram la propria contentezza prendendo in prestito da una poesia di D’Annunzio alcuni versi di grande impatto emotivo: “Tutto fu ambìto e tutto fu tentato. Quel che non fu fatto io lo sognai; e tanto era l’ardore che il sogno eguagliò l’atto. Dedicato a chi c’era prima di tutto questo e sarà con me anche al risveglio da questo sogno“.