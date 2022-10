Falcone: “Nasco romanista ma domenica speriamo di portare a casa il risultato”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il portiere della formazione salentina ha parlato in particolare della prossima giornata di campionato che li vedrà di scena all'Olimpico contro la Roma, e della sua passione per i colori giallorossi: "Sicuramente andare a giocare all’Olimpico contro la Roma, soprattutto con lo stadio pieno, è una gran bella cornice. Innanzitutto speriamo di fare una grande prestazione e portare il risultato a casa. Poi la Nazionale resta un sogno incredibile e se la dovessi conquistare sarebbe per il lavoro fatto per le squadre e per il contributo dato alla causa gara dopo gara. Con la Roma può essere una gara più di cartello, più visibile, ma io devo restare concentrato sulla mia strada”.