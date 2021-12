Falcao ricorda Paolo Rossi: ‘Sei eterno’

Paulo Roberto Falcao ha ricordato l’amico Paolo Rossi, a distanza di un anno dalla scomparsa. Il “Divino”, in un post su Instagram, ha dedicato un bel pensiero all’attaccante campione del Mondo. “Un anno fa ho perso un grande...

Paulo Roberto Falcao ha ricordato l’amico Paolo Rossi, a distanza di un anno dalla scomparsa. Il “Divino”, in un post su Instagram, ha dedicato un bel pensiero all'attaccante campione del Mondo. “Un anno fa ho perso un grande amico. Oggi ho l'onore di celebrare la sua memoria al Museo FIFA di Zurigo, con amici Junior e Bruno Conti. Paolo Rossi non è stato solo un esempio di atleta, ma di talento e amicizia. Bambino D'Oro ci ha conquistato con il suo modo allegro di vivere e giocare a calcio, ma, soprattutto, con la sua simpatia. Grazie, Paolo, sei eterno”. In mattinata aveva già rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato il rapporto che lo legava a Paolo Rossi: “Gli ho sempre detto che quel giorno ha segnato il suo unico gol da fuori area e che noi come minimo meritavamo di pareggiare perché più forti. Poi, però, quando Paolo ci ha eliminato ho tifato per l’Italia, perché con quella vittoria ha attenuato la nostra amarezza”. E ancora: “In campo lo ricordo poco perché lui non si vedeva mai e sbucava all’improvviso per segnare i suoi tipici gol, anticipando tutti. Ci siamo conosciuti bene quando ha smesso di giocare, e ha partecipato con noi alle partite delle leggende in giro per il mondo”.