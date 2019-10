Falcao Jr onora Ranieri: “Hai lottato e pianto con noi. Chi ama la Roma non sarà mai dimenticato” – FOTO

Claudio Ranieri e la Roma, una storia d’amore che continua nonostante le strade si siano divise alla fine della scorsa stagione e, sopratutto, nonostante il tecnico sarà avversario dei giallorossi con la Samp alla ripresa del campionato. Dopo gli endorsement illustri di Totti e Cassano e i pensieri dei tifosi sui social, è arrivato anche il commento sul web di Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto. Questo il suo tweet d’affetto verso il tecnico testaccino: “Sei tornato a Roma quando nessuno l’avrebbe fatto. Hai lottato sotto la pioggia per la tua Roma. Hai pianto guardando la Sud che ti omaggiava. Chi ama la Roma non sarà mai dimenticato. In bocca al lupo Mister! P.s. A Clà i punti dalla prossima però…“.