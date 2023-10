Falcao, archiviato il processo per presunte molestie sessuali

L'ex centrocampista della Roma era stato accusato da una ragazza di 26 anni. Per il giudice "non ci sono prove"

"Nella settmana nella quale ho compiuto 70 anni ho ricevuto la notizia che il Tribunale, a seguito di un lavoro minuzioso da parte della Polizia Civile e del Ministero, ha deciso di archiviare il caso che mi vedeva al centro di un presunte molestie sessuoali - ha detto Paulo Roberto Falcao , come riferisce uol.com.br - La conclusione del ribunale è che non c'è stata alcuna prova".

Leonardo de Mello Concalves, il giudice penale dello stato di San Paolo ha preso la decisione di archiviare tutto ritenendo che le accuse verso l'ex centrocampista della Roma, campione d'Italia nel 1983, non fossero ammissibili e che mancassero le prove .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.