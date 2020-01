A pochi minuti dal calcio d’inizio di Parma-Roma ha parlato Daniele Faggiano, ds dei ducali.

FAGGIANO A RAI2

“Penso che partite come queste siano particolari, giochiamo contro una grande squadra che sta facendo molto bene. Per noi questa è una sorta di ‘promozione’ rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Peccato giocare di giovedì, soprattutto dopo esser stati impegnati lunedì in campionato e con l’imminente impegno contro la Juventus”.