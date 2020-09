Fabrizio Corona a Zaniolo: “Rialzati guerriero”. Barbara D’Urso: “E chi è?”

Tra i tanti messaggi di augurio e sostegno a Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio stasera è arrivato, a sorpresa, anche quello di Fabrizio Corona. Ospite di Barbara D’Urso su Canale 5, Corona, al termine della sua intervista, ha detto: “Gli faccio l’in bocca al lupo. Forza Nicolò, sei un guerriero”. Stupita la conduttrice Mediaset, che non ha potuto fare a meno di chiedere: “Ma chi è?”. Immediata la replica di Corona: “Il giocatore della Nazionale”. La D’Urso, a sua volta, ha risposto di non seguire il calcio, ma di fare “molte altre cose” e ha chiuso così l’argomento. Almeno fino alla prossima puntata. O fino alla prossima storia Instagram.



Intanto Nicolò Zaniolo si è sottoposto oggi all’operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro in seguito all’infortunio in Nazionale dello scorso 7 settembre, 8 mesi dopo il crac contro la Juventus al ginocchio destro. Stavolta il talento della Roma ha scelto di operarsi in Austria e non a Villa Stuart con il professor Mariani, affidandosi al professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck. Ora Zaniolo resterà qualche giorno in terra austriaca, poi farà rientro a casa per dare inizio alla riabilitazione. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi, come vuole la prassi per questo tipo di infortunio, anche se si userà certamente ancor più cautela. L’obiettivo è tornare in campo con la Roma, sperando di poter tornare a essere decisivo per gli obiettivi giallorossi nel finale di stagione e poi arrivare al meglio per l’Europeo 2021.