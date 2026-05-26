Il Como ha toccato il cielo con un dito: insieme a Roma, Napoli e Inter si è qualificato per la prossima Champions League. La prima della sua storia. Un traguardo straordinario, non frutto del caso: la proprietà comasca ha investito tanto sul mercato e ha costruito una squadra competitiva. E i risultati si vedono. Eppure Fabregas non vuole mettere il suo Como allo stesso livello delle big citate. Secondo lo spagnolo, c’è ancora un “gap”, soprattutto sul piano delle possibilità di mercato. Di questo ha parlato in conferenza stampa per chiudere la stagione: “Avremo tre competizioni e parleremo di obiettivi, ma noi vogliamo sempre vincere indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo costruire una rosa competitiva in base alle nostre possibilità: non siamo ancora al livello di Milan, Roma o Juventus, che possono permettersi determinati mercati. Però oggi abbiamo sicuramente più possibilità per costruire una squadra ancora più forte. L’importante è continuare a fare un passo avanti ogni giorno”.