Fabregas: “Il Chelsea di Mourinho è stato l’avversario più duro in Premier”

In questi giorni frenetici sul futuro di José Mourinho, cercato dal Portogallo come successore di Fernando Santos e con le voci anche sul Brasile, in tanti restano legati anche alla carriera gloriosa dello Special One. Anche gli avversari. Come Cesc Fabregas, attuale giocatore del Como, che ha risposto su Twitter alle domande di alcuni tifosi. "Qual è stato il rivale più duro nel mio periodo in Premier? Lo United di Rooney, Ronaldo e Tevez, ma anche il Chelsea con Mourinho in panchina", risponde il campione spagnolo. Fabregas ha vestito la maglia dell'Arsenal per sette anni fino al 2010/11. I due hanno poi anche lavorato insieme proprio in maglia Blues nel 2014/15, alla seconda avventura dello Special One a Stamford Bridge.