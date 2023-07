Fabregas: “Con Mourinho ho vissuto una delle migliori stagioni della mia carriera”

Lo spagnolo ha da poco dato l'addio al calcio e in un'intervista parla del suo rapporto con lo special one: "Oggi ancora lo chiamo e esco con lui. Gli sono grato per avermi portato al Chelsea"

Ieri c'è stata la comunicazione ufficiale da parte di Cesc Fabregas circa il suo addio al calcio giocato. Dopo i numerosi messaggi carichi di affetto e stima nei suoi confronti, è stato intervistato ai microfoni di nxgn.footbal, sede in cui gli è stato chiesto di parlare di tre dei grandi allenatori della sua storia calcistica: Wenger, Guardiola e Mourinho. Sullo special one si è espresso così: "Oggi posso ancora chiamarlo e uscire insieme a lui. Con Jose ho vissuto una delle migliori stagioni della mia carriera. Per questo motivo, gli sono grato per avermi portato al Chelsea e avermi fatto vincere lì". Lo spagnolo dopo una carriera ad altissimi livelli tra Barcellona, Arsenal e appunto Chelsea, ha deciso di continuare la sua carriera nel mondo del calcio come allenatore.