FA Cup, paura Pedro: infortunio alla spalla. Lo spagnolo esce in barella con l’ossigeno – FOTO

Attimi di paura per Pedro Rodriguez. L’attaccante del Chelsea, prossimo giocatore della Roma a zero, è entrato nel secondo tempo della finale di FA Cup contro l’Arsenal, dando una scossa ai Blues. Un’ottima prestazione dello spagnolo, all’ultima partita con i londinesi, che però termina con un brutto infortunio. Al 95′ Pedro entra di prepotenza in area di rigore, Papastathopoulos lo contrasta usando il fisico e l’ex Barcellona cade a terra dolorante. Per il calciatore classe ’87 il problema è alla spalla destra e si rende necessario l’intervento dello staff medico, che deve addirittura utilizzare l’ossigeno. Pedro resta a terra 5 minuti prima di lasciare il campo, immobilizzato in barella: immagini che non lasciano presagire nulla di buono per il futuro attaccante della Roma.