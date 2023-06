Fa Cup, mano di Grealish l’arbitro va al Var. Gli inglesi: “A Budapest era più netto”

Gli errori arbitrali di Antony Taylor nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia sono sotto gli occhi di tutti. In particolare il rigore non dato ai giallorossi per il fallo di mano di Fernando ha scatenato le proteste di Mourinho e dei romanisti. Oggi, nella finale di Fa Cup tra Manchester United e City, i Red Devils si sono visti assegnare un penalty per fallo di mano di Grealish dopo la revisione al Var. Sui social, Twitter su tutti, molti tifosi inglesi si sono scatenati, schierandosi a favore della formazione giallorossa ricordando proprio l'episodio di mercoledì: "Oggi è stato assegnato un rigore mentre la Roma non ne ha ottenuto uno molto più netto mercoledì sera". "Buffo come sia stato dato questo rigore mentre quello in Europa League e non è stato nemmeno rivisto! Sai quando la corruzione colpisce". Questi alcuni dei messaggi ai quali si aggiungono alcuni di sostegno versoMourinho: "Ora capisci perché José era arrabbiato con quello stupido Anthony Taylor, che ha derubato la Roma". "Rigore ridicolo sì? Ma è un fallo di mano, la domanda è perché Mourinho e la Roma non ha ricevuto lo stesso trattamento da questi arbitri inglesi?".