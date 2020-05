Ezio Sella consiglia la Roma: “Non prendere Kean, non ha una testa da professionista”

Il futuro della Roma resta in stand-by tra calciomercato e passaggio di proprietà, oltre alla ripresa del campionato. Tanti i nomi circolati in orbita giallorossa, anche in attacco, come Moise Kean. Il suo possibile acquisto, però, ha riscosso pareri contrastanti soprattutto per l’aspetto caratteriale: “Le sue qualità non si discutono ma ho dei dubbi sul suo comportamento e il suo carattere. Da quel che si è visto alla Juve, all’Everton e in Nazionale ha avuto atteggiamenti non idonei ad un calciatore che deve lavorare in un grande club. Prima di prendere un giocatore forte bisogna puntare su un professionista nella testa e nel modo di interpretare il lavoro. In un secondo momento emergono le qualità. Se dovessi scegliere non lo prenderei”. Questo il pensiero di Ezio Sella, cresciuto nelle giovanili della Roma da calciatore e poi divenuto allenatore giallorosso prima negli Allievi Nazionali e poi come vice sulla panchina della prima squadra, con tanto di ruolo ad interim tra Voeller e Delneri. Lo stesso Sella ha parlato anche di altri argomenti a ‘tuttomercatoweb.com’:

Il futuro societario della Roma.

L’emergenza coronavirus ha bloccato la trattativa per il passaggio di proprietà. E’ rimasto tutto fermo e se ne parla sempre meno. Si vocifera ora pure di un fondo arabo ma comunque questo stato delle cose penalizza un po’ la Roma. Certo tutte le società devono fare i conti con questo momento così particolare. Va detto che la Roma ha già una buona struttura di squadra e non ha bisogno di un grandissimo mercato.

Da tecnico che pensa della stagione di Kluivert?

Come tutti i giovani stranieri ha avuto inizialmente delle difficoltà di adattamento alla nuova filosofia di gioco in Italia. Ultimamente però ha giocato con continuità dimostrando le sue qualità. Credo che per lui in futuro ci sia la possibilità di far vedere tutto il suo talento e le sue capacità.

Tra i giovani si parla sempre meglio di Riccardi. E’ pronto per spiccare il volo?

E’ un ragazzo che ha dimostrato ottime qualità. L’ho visto spesso in Primavera e si vede che ha qualcosa in più e può giocare ad alti livelli. L’unica perplessità è sotto l’aspetto fisico, credo debba crescere e lavorare un po’. A livello tecnico-tattico è pronto. Lo manderei a giocare ma non lo cederei assolutamente.