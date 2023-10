Expo 2030, Lotito: “La Lazio sosterrà la candidatura della città di Roma”

Tante polemiche nelle ultime ore per la partnership tra la Roma e Riyadh Season. La Capitale e Riad sono in lotta per Expo 2030 e per questo si sono create diverse discussioni. Sulla questione si è espresso anche Claudio Lotito con un comunicato ufficiale sul sito dei biancocelesti: “La Lazio ha sempre manifestato la sua azione volta a tutelare l’aspetto valoriale dello sport nella sua interezza e degli interessi della città di Roma essendo la prima squadra della Capitale. A tal fine metterà in atto ogni iniziativa possibile per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare una manifestazione internazionale così importante come l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici di carattere economico e sociale che ne deriveranno nel presente e nel futuro”.