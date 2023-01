Ex ag.Dybala: “Un campione non si comporta come ha fatto Zaniolo”

"La situazione di Zaniolo? Non voglio esprimermi, ma ora ci sono giocatori che fanno due gol in Serie A e richiedono cifre folli, stando più sui social che in campo. - Claudio Anellucci, ex procuratore di Paulo Dybala e di Edinson Cavani intervistato all'Hilton di Fiumicino durante l'ultima giornata del calciomercato invernale.- Se un mio giocatore dice che non indosserà più la maglietta del suo club, per me resta a casa tutta la vita. Un campione, e io qualcuno ne ho conosciuto, non si sarebbe mai comportato così".