La società giallorossa ha diffuso l'elenco completo dei giocatori che scenderanno in campo sabato pomeriggio all'Hill Dickinson Stadium

Redazione
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La Roma è arrivata a Burton on Trent. Sul pullman della squadra l'acronimo 'ASR'

La Roma ha diffuso l'elenco completo delle Legends giallorosse che prenderanno parte, sabato pomeriggio, alla sfida contro l'Everton nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Scenderanno in campo con la maglia della Roma leggende quali Aldair, Amelia, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago, Zebina. In panchina Fabio Capello.

aldair capello Lazio v Roma X

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