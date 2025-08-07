La società giallorossa ha diffuso l'elenco completo dei giocatori che scenderanno in campo sabato pomeriggio all'Hill Dickinson Stadium
La Roma è arrivata a Burton on Trent. Sul pullman della squadra l'acronimo 'ASR'
La Roma ha diffuso l'elenco completo delle Legends giallorosse che prenderanno parte, sabato pomeriggio, alla sfida contro l'Everton nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Scenderanno in campo con la maglia della Roma leggende quali Aldair, Amelia, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago, Zebina. In panchina Fabio Capello.
📋 Lista completa!— AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2025
Scenderanno in campo il 9 agosto per il Legends Match contro l’@Everton: Aldair, Amelia, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago, Zebina.
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