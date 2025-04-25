Sono passati 4 mesi dall'acquisto dell'Everton da parte dei Friedkin. Il club ha raggiunto senza problemi la salvezza e il TFG ha già trovato il nuovo Ceo a marzo (Angus Kinnear) e l'allenatore David Moyes arrivato a gennaio è il secondo tecnico più pagato della Premier con uno stipendio di 12,5 milioni di sterline. Più di Arteta e Slot. Solamente Guardiola guadagna di più. Nei giorni scorsi sono arrivati due soci. L'imprenditore texano Christopher Sarofim ha deciso di acquistare una quota di minoranza della società che controlla i Toffees, la Roundhouse Capital Holdings Limited. Ieri è stato il turno Jason Kidd, coach della squadra Nba dei Dallas Mavericks della NBA. Notizie che hanno fatto infuriare i tifosi giallorossi che sui social si sono scagliati contro la società: "Avete fatto più all'Everton in 4 mesi, che in 5 anni alla Roma, dove ancora oggi non esiste un organigramma societario all'altezza". Da settembre manca il sostituto di Lina Souloukou. "Ma gli interessa ancora qualcosa della Roma?", chiede un altro sostenitore su 'X'.

@friedkingroup Avete fatto più all'everton in 4 mesi, che in 5 anni alla Roma, dove ancora oggi non esiste un organigramma societario all'altezza. Liberate la Roma! Friedkin go home #Friedkinout https://t.co/k3134k3TTa — ASR 1927 (@asrasr1927) April 24, 2025