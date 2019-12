Mercato Roma, Ancelotti blinda Kean: “È fantastico, lo volevo già al Napoli”

Continua la ricerca in casa Roma per il ruolo di vice–Dzeko. Dopo le voci di mercato che avevano accostato ai giallorossi il centravanti dell’Everton, Moise Kean, arrivano anche gli apprezzamenti del suo nuovo allenatore, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa della sua presentazione ai Toffees:“Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l’Everton. È un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top”. Dopo un avvio di stagione in sordina, l’ex Juventus potrebbe trovare continuità con il tecnico di Reggiolo, complicando così la sua partenza a gennaio.