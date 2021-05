Eurovision Song Contest, trionfo Maneskin: l’Italia e la Roma sul tetto d’Europa

La band romana e romanista rimonta e scala la classifica grazie al televoto

I Maneskin portano la Roma e l'Italia sul tetto d'Europa. All'Eurovision Song Contest 2021 la band romana e romanista trionfa alla rassegna continentale a Rotterdam, superando gli altri 25 paesi in gara. I vincitori del Festival di Sanremo con 'Zitti e buoni' conquistano le giurie di 49 nazioni ma soprattutto il pubblico europeo, che dopo il quarto posto del giro di boa, rimontano prepotentemente Malta, Francia e Svizzera, fino al primo posto con 524 punti totali. Trionfa l'Italia dopo 30 anni dall'ultima volta (allora era Toto Cotugno), ma è una vittoria dalle fortissime tinte giallorosse. Damiano David, il frontman della band, è un noto tifoso romanista che non ha mai perso l'occasione per gridare al mondo la sua fede. Una soddisfazione enorme per l'Italia, la Capitale e la Roma.