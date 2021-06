Europeo Under 21, Spagna-Portogallo: Villar titolare

Chance dal 1' in semifinale per il centrocampista giallorosso dopo la panchina rimediata nei quarti di finale

Villar torna protagonista con la Spagna Under 21. Il centrocampista della Roma sarà infatti titolare nella semifinale con il Portogallo, in programma alle 18 a Maribor. Il giocatore giallorosso sarà schierato in mediana al fianco di Zubimendi e affronterà la squadra che ai quarti di finale ha eliminato, dopo un rocambolesco 5-3, l'Italia. Villar nella precedente sfida delle Furie Rosse era partito dalla panchina. Questa volta il c.t. De La Fuente ha scelto di dargli una chance dal primo minuto.