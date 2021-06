Europeo Under 21, Spagna-Portogallo 0-1: Rojita eliminata, 81 minuti per Villar

Il centrocampista giallorosso ha giocato quasi tutta la partita, offrendo una buona prestazione

Nella semifinale dell'Europeo Under 21 la Spagna di Gonzalo Villar è stata estromessa dal torneo, dopo aver perso per una rete a zero contro il Portogallo. A decidere è stata l'autorete di Jorge Cuenca al minuto 80. Il centrocampista giallorosso Villar è partito titolare in questa partita, a differenza della precedente dove aveva cominciato dalla panchina, e ha giocato quasi tutto il match, uscendo al minuto 81 per far spazio ad Abel Ruiz. Il numero 14 della Roma ha disputato un buon incontro, offrendo una prestazione attenta nel ruolo di mezzala e entrando più nel vivo del gioco. Nonostante tutto la sua squadra non ha saputo tener testa ad un Portogallo comunque messo meglio in campo. Ora Villar potrà concedersi un pò di riposo dopo una stagione lunga ed impegnativa, in modo da ricaricarsi a dovere prima dell'arrivo di José Mourinho.