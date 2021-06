Europeo Under 21, c’è Villar nella squadra dei migliori 23 del torneo

Il centrocampista della Roma è uno dei tre spagnoli nella rosa composta dagli osservatori tecnici dell'Uefa

Gonzalo Villar è tornato a casa in semifinale all'Europeo Under 21, eliminato dal Portogallo, ma con ottime sensazioni. Il centrocampista della Roma è stato uno dei big della Spagna, disputanto un ottimo torneo. Non a caso il classe '98 fa parte della squadra stilata dagli osservatori tecnici dell'Uefa (Bostjan Cesar, Cosmin Contra, Dusan Fitzel, John Peacock e Tibor Sisa) con i migliori 23. Insieme a lui altri due compani, Cuenca e Puado mentre per l'Italia il solo rappresentante è il portiere di proprietà dell'Atalanta Marco Carnesecchi. A farla da padrone nella squadra del torneo è ovviamente la Germania campione d'Europa, con ben sei calciatori.