Europei Under 21, Italia-Norvegia 0-1: azzurrini eliminati. Bove in panchina

Clamoroso colpo di scena agli Europei Under 21 in Romania e Georgia. L'Italia del commissario tecnico Nicolato viene eliminata ai gironi, perdendo 0-1 il match decisivo contro la Norvegia. Era una partita da dentro o fuori e gli azzurrini sono caduti nel secondo tempo grazie ad un gol di Botheim, giocatore militante nella Salernitana, al 61'. Con questo risultato a qualificarsi nel gruppo D sono Francia, a punteggio pieno con 9 punti e Svizzera, che pur essendo arrivata a quota 3 come Italia e Norvegia, stacca il pass per i quarti di finale grazie alla classifica avulsa e al gol segnato in più rispetto agli azzurrini. Doccia gelata per una squadra che era venuta fin qui per giocarsi le sue carte e che non aveva nulla da invidiare alle altre compagini presenti nel torneo. Per Edoardo Bove, nonostante la buona prestazione offerta nell'ultima gara, è arrivata la panchina per tutto l'arco del match.