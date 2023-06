Europei Under 21, Bove comincia dalla panchina nel match contro la Norvegia

L'Italia Under 21, questa sera, si gioca un pezzo importante del suo Europeo. La competizione, che si sta svolgendo in Romania e Georgia, è giunta alle fasi conclusive della fasi a gironi e tutto è ancora in bilico. La Nazionale del commissario tecnico Nicolato, si gioca la qualificazione nel match contro la Norvegia. Tra i titolari scelti, non c'è la presenza di Edoardo Bove che tanto aveva fatto bene nelle ultime due gare disputate. Questa è una gara da dentro e fuori per i giovani azzurrini che vogliono staccare il pass per i quarti di finale dell'Europeo e mettere in mostra le proprie qualità fino alla fine.