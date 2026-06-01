Una giornata storica per Lorenzo Dattilo e per l'Italia. La Nazionale Under 17 infatti, reduce dai successi contro Francia (1-0) e Montenegro (3-0) negli Europei di Categoria, ha pareggiato 3-3 contro la Danimarca accedendo alle semifinali. Una gioia enorme per gli azzurrini di Franceschini, ma anche per il terzino destro classe 2010 che milita da capitano nella Roma U16 (27 presenze e 6 gol in stagione). Dattilo, oltre a mettere a segno il gol del momentaneo 2-1 dell'Italia con un bel colpo di testa, è diventato così il primo 2010 dell’Italia a segnare in questa fase finale. Una competizione che sta giocando da sotto età, visto che gran parte del gruppo azzurro è costituito da classe 2009 (Croci e, appunto, Dattilo sono le 'eccezioni'). Ora il laterale giallorosso e i suoi compagni azzurri sfideranno la Spagna, mentre dall'altra parte del tabellone c'è Francia-Belgio.