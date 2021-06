Europei, Spagna-Svezia finisce 0-0. Olsen migliore in campo

Il portiere giallorosso si è distinto in almeno tre interventi determinanti e ha regalato alla selezione svedese una chance in più di qualificarsi agli ottavi

Si è concluso con un pareggio a reti bianche il secondo match del girone E, che ha visto la Spagna di Luis Enrique impegnata contro la Svezia di Janne Andersson. Deludente la prestazione delle Furie Rosse, che partivano largamente favorite. Spicca invece la prestazione di Robin Olsen: il portiere giallorosso, che rientrerà a Trigoria il 30 giugno, ha eseguito almeno tre interventi determinanti nel corso dei 90'. L'ultimo, il più importante, nei minuti di recupero finali, valevole per essere eletto migliore in campo. Olsen ha così consegnato alla selezione svedese un punto importantissimo in vista di una qualificazione agli ottavi che diventa ora più interessante.