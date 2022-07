Europei Femminili: Bartoli, Linari e Giugliano in campo dal primo minuto

Nella prima partita del girone le azzurre affronteranno la Francia al New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra

Alle 21.00 di stasera andrà in scena la prima partita del girone dell'Italia degli Europei di calcio femminile. Le azzurre affronteranno la Francia al New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, con il resto del gruppo che è formato da Belgio e Islanda. Negli undici iniziali schierati da Milena Bertolini ci sono anche tre giocatrici della Roma: Bartoli, Linari e Giugliano. L'altra giallorossa convocata, Di Guglielmo, si accomoda in panchina.