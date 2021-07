Europei: Dzeko, Mayoral e Perotti pronti a supportare la Nazionale

I giocatori si godono la domenica libera concessa da José Mourinho

C'è tanta attesa per Italia-Inghilterra. Stasera alle 21 si gioca la finale degli Europei. A disposizione del ct Mancini ci sarà Cristante, ma in panchina come dodicesimo uomo darà la carica ai compagni di squadra Spinazzola, con tanto di stampelle a seguito dell'intervento al tendine d'Achille. Dzeko, Mayoral e l'ex giallorosso Perotti in attesa della partita si godono la domenica libera concessa da José Mourinho a Santa Severa, al famoso ristorante L'Isola del Pescatore.