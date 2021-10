Europei 2022 femminili, il girone dell’Italia: azzurre contro la Francia

Le ragazze di Milena Bertolini se la vedranno anche con Islanda e Belgio

L'Italia femminile conosce finalmente le sue prossime avversarie agli Europei che si svolgeranno in Inghilterra a luglio 2022. Si tratta di Francia, Islanda e Belgio che insieme alle azzurre sono state inserite del girone D. A qualificarsi per i quarti di finale saranno le prime due classificate dei quattro raggruppamenti in cui sono divise le sedici squadre partecipanti. La fase a gironi comincerà il 6 luglio e si terrà in 31 città diverse dell'Inghilterra, per 31 partite totali. Grande attesa dunque per l'Italia e per le giocatrici della Roma che potranno vivere un'esperienza importante. Fare bene con la squadra di Spugna potrà permettere a tante - da Bartoli a Linari, Soffia, Giugliano e Serturini - di strappare la convocazione del ct Milena Bertolini.