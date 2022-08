Europa League, tutto quello che c’è da sapere sulle avversarie della Roma

I giallorossi sono stati inseriti come testa di serie nel gruppo C insieme al Ludogorets, al Betis Siviglia e all'HJK Helsinki

Daniele Aloisi

La Roma ha conosciuto le prossime avversarie in Europa League. I giallorossi sono stati inseriti come testa di serie nel gruppo C insieme al Ludogorets, al Betis Siviglia e all'HJK Helsinki. La prima gara ci sarà l'otto settembre mentre l'ultima il 3 novembre. Le vincitrici dei gironi accedono agli ottavi di finale (9 e 16 marzo 2023), mentre le seconde classificate verranno sorteggiate il 7 novembre per poi accedere agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta, dove sfideranno le terze classificate della fase a gironi di Champions League il 16 e il 23 febbraio. Il calendario della fase a gironi uscirà nelle prossime ore.

LUDOGORETS

La prima squadra sorteggiata nel girone della Roma è il Ludogorets. Formazione bulgara che nella scorsa stagione ha vinto il campionato ai danni del CSKA Sofia che si trovava nel girone di Conference League dei giallorossi. Quest'anno è momentaneamente al terzo posto con due gare da recuperare. La squadra di Simundza ha strappato il pass per la fase a gironi superando nei play off il Zalgiris Vilnius grazie ad un calcio di rigore al 120'. Sarà il primo incontro tra la Roma e il Ludogorets, mentre i giallorossi hanno già affrontato 10 volte delle squadre bulgare. Il bilancio è positivo con 8 vittorie, 1 pareggio e un solo ko. Il Ludogorets nel 2014 ha eliminato la Lazio in Europa League. Dal punto di vista tattico, il tecnico sloveno predilige il 4-2-3-1, i giocatori più interessanti sono Despodov (ex Cagliari) e il trequartista Cauly.

Formazione tipo: Ludogorets (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Gropper, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski; Cauly, Tissera, Desposdov; Rodrigues. All. Simundza

REAL BETIS

Dalla terza fascia la Roma ha pescato il Real Betis. La squadra spagnola è tra le più forti e interessanti della competizione. Sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni, lo scorso anno la gara amichevole è finita in rissa con quattro espulsi (Pellegrini, Mancini, Karsdorp e Mourinho). La squadra allenata da Manuel Pellegrini è tornata ad alzare un trofeo dopo 17 anni. La scorsa stagione ha vinto la Coppa di Spagna e si è classificata al quinto posto, sfiorando l'accesso alla Champions League. Sono tanti i giocatori di qualità tra cui spicca Fekir. Il giocatore francese, campione del mondo nel 2018 con la Francia , è il calciatore più interessante del Betis. Con la maglia del Lione nel 2017 ha fatto fuori la formazione giallorossa agli ottavi di finale di Europa League. In questa sessione di mercato è arrivato a titolo gratuito l'ex Lazio Luiz Felipe. I biancoverdi hanno vinto le prime partite del campionato e sono primi a 6 punti in classifica insieme al Real Madrid, al Villareal e all'Osasuna. L'ultimo precedente tra la Roma e una squadra spagnola in Europa League non sorride ai giallorossi. Nell'agosto del 2020 vennero eliminati dal Siviglia.

Formazione tipo:Real Betis (4-2-3-1): Rui Silva; Ruibal, Bartra, Gonzalez, Miranda; Akouokou, Guardado; Rodri, Canales, Juanmi; Willian Jose. All: Pellegrini

HJK Helsinki

L'ultima squadra uscita dall'urna di Istanbul è l'HJK Helsinki. Dopo aver affrontato il Bodo la Roma torna di nuovo in nord Europa. La formazione finlandese lo scorso anno ha partecipato alla Conference League. E' tra le squadre più forti in patria dove ha vinto 31 campionati nazionali. Quest'anno ha partecipato ai play off per la Champions League dove è stata eliminata dal Viktoria Plzen (prossima avversaria dell'Inter). Ieri ha ottenuto la qualificazione ai gironi dell'Europa League ai danni del Silkenorg.

Vittoria per 1-0 all'andata e pareggio in tarsferta nella gara di ritorno. L'allenatore è Toni Koskela, il modulo usato dal mister è il 3-5-2. L'acquisto più importante dell'ultima sessione è Hetemaj, vecchia conoscenza della Serie A. Non ci sono precedenti tra la Roma e l'HJK. Nel 2014 i finlandesi hanno affrontato il Torino vincendo in casa (2-1) e perdendo in trasferta (2-0).

Formazione tipo: HJK Helsinki (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Raitala; Browne, Hetemaj, Vaananen, Lingman, Murilo; Abubakari, Hostikka. All. Koskela.