Europa League, tutto quello che c’è da sapere sulle avversarie della Roma

L'urna di Montecarlo non ha portato paticolari problemi per i giallorossi: la squadra di Mourinho affronterà Slavia Praga, Sheriff e Servette

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma ha conosciuto le prossime avversarie in Europa League. I giallorossi sono stati inseriti come testa di serie nel gruppo G insieme a Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. La prima giornata è in programma il 21 settembre, mentre l'ultima il 14 dicembre. L'obiettivo dei giallorosso è quello di arrivare al primo posto ed evitare i play off contro gli "squali" della Champions che ci saranno il 15 e il 22 febbraio. In caso di vittoria del girone gli uomini di Mourinho torneranno in campo per gli ottavi di finale (7 e 14 marzo 2024). La finale si svolgerà a Dublino il 22 maggio. La UEFA nelle prossime ore comunicherà il calendario completo della Roma. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui prossimi avversari di Dybala e compagni.

SLAVIA PRAGA — La prima squadra uscita dall'urna di Montecarlo è lo Slavia Praga. La squadra ceca non evoca bei ricordi nella testa dei tifosi giallorossi. Nel 1996 la cocente eliminazione ai quarti di finale di Coppa Uefa, con Mazzone allenatore. Gli altri precedenti risalgono alla stagione 1930-1931. I biancorossi sono tra i club più vincenti in patria e l'ultimo trofeo alzato al cielo è la Coppa della Repubblica Ceca nella passata stagione. Al momento si trovano al primo posto in classifica con 16 punti, gli stessi dei rivali cittadini dello Sparta. Hanno staccato il pass ai gironi di Europa League dopo aver superato prima il Dnipro e poi lo Zorya. L'anno scorso si sono classificati al secondo posto in campionato. La squadra non spaventa e nell'ultima sessione di mercato ha perso il giocatore più rappresentativo: il terzino sinistro Jurasek è passato in estate al Benfica per 14 milioni. Davanti giocano Van Buren e Chytil. Il mister è Trpisovsky, guida i biancorossi dal 2018. Il modulo usato è il 3-4-3

FORMAZIONE TIPO SLAVIA PRAGA (3-4-3): Kolar; Masopust, Vleck, Holes; Doudera, Zafeiris, Sevcik, Provod; Van Buren, Chytil, Schranz

SHERIFF TIRASPOL — La seconda squadra sorteggiata nel girone della Roma è lo Sheriff Tiraspol. Formazione moldava, che fa parte della regione della Transnistria, territorio conteso con la Russia. Negli anni scorsi si è fatta conoscere soprattutto per aver giocato, e vinto, al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid e per aver battuto in Europa League l'Inter. Non ci sono precedenti con la Roma.

Nel playoff di ieri ha eliminato il Klaksvik, squadra delle Isole Far Oer. Il sistema di base è il 4-3-3, e l'allenatore è l'italiano Roberto Bordin. Nel nostro Paese è stato vice al Verona e poi tecnico della Triestina. Il valore della rosa è molto basso, secondo Trasfermakt è di 12 milioni di euro. Ad oggi in campionato occupa la seconda posizione alle spalle del Milsami.

FORMAZIONE TIPO SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Fernandes, Kiki, Ademo; Mbekeli, Luvannor, Badolo.

SERVETTE — L'ultima squadra che ha completato il girone G della Roma è il Servette. Squadra che milita nella Serie A svizzera e gioca a Ginevra. Sarà la trasferta più vicina per gli uomini di Mourinho. Non ci sono precedenti con i giallorossi. È la terza squadra più titolata in patria grazie ai 17 campionati vinti. In bacheca ha anche 7 coppe svizzere. In questa stagione gli uomini di Weiler non hanno iniziato bene e dopo 5 giornate si trovano all'ottavo posto in classifica. Si sono qualificati in Europa League dopo aver perso i play-off di Champions contro il Rangers. Il modulo usato dal mister è il 4-4-2, il classe 1995 Enzo Crivelli, francese, è la punta di una squadra che sta attraversando un momento difficile e il titolare è diventato Fofana. Al suo fianco gioca Bedia.

FORMAZIONE TIPO SERVETTE (4-4-2): Mall; Vouilloz, Rouiller, Severin, Mazikou; Kutesa, Diba, Cognat, Guillemenot; Fofana, Bedia.

