Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calcatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA riguardanti la possibilità di disputare in campo neutro sia Inter-Getafe sia Siviglia-Roma. Queste le sue parole: “L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio. Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro“.